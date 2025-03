Verona e Parma non si fanno male: 0-0, traversa di Mosquera e pochi squilli

Verona e Parma non vanno oltre uno 0-0 con poche emozioni. L’Hellas è partito bene, ha colpito una traversa con Mosquera dopo 2 minuti, ma poi la partita è entrata in una lunga fase di studio con rari squilli. Il Parma si è reso pericoloso nel finale in un paio di occasioni con Ondrejka, prima con un tiro respinto da Montipò e poi con una conclusione da distanza ravvicinata murata da Coppola. Proprio all’ultimo respiro Tengstedt di testa ha sfiorato il colpaccio. Con questo pareggio il Verona sale a quota 30, 7 punti di vantaggio sull’Empoli terzultimo, mentre il Parma raggiunge quota 26, staccando di un punto il Lecce che resta da solo sul quartultimo gradino.

Foto: sito Verona