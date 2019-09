Verona, da non credere allo Stadium: palo su rigore, traversa e vantaggio tutto in 30 secondi. Il video

Trenta secondi incredibili quelli che scorrono dal momento in cui il cronometro dello Stadium, dove è in corso Juventus-Verona, tocca i 19:38 minuti. Gli ospiti si presentano dal dischetto con Di Carmine, che colpisce il palo spiazzando Buffon. Sulla ribattuta arriva Lazovic, che però centra la traversa. La sfortuna sembra aver colpito l’Hellas, ma è questione di pochi secondi: la palla arriva a Veloso che, da fuori area, estrae un coniglio dal cilindro e porta i suoi in vantaggio. Questo il video dell’intera azione.

Foto: twitter Hellas Verona