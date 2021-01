Verona-Crotone, le formazioni ufficiali

Il Verona per continuare a correre, il Crotone per cercare punti salvezza importanti. Questi i temi della sfida in programma allo stadio Bentegodi.

Queste le formazioni ufficiali:

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.

Allenatore: Ivan Juric.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Molina, Eduardo Henrique, Zanellato, Vulic, Reca; Messias, Riviere.

Allenatore: Giovanni Stroppa.

Foto: Sito Verona