Verona-Cremonese, il ritorno di Gagliardini: l’ex Inter titolare 478 giorni dopo

15/09/2025 | 18:20:07

Tra le formazioni di Verona-Cremonese spicca la presenza di Roberto Gagliardini. L’ex centrocampista dell’Inter è tra i titolari scelti da Zanetti, che già in conferenza stampa alla vigilia aveva anticipato la possibile scelta:“L’unica valutazione da fare era dal punto di vista fisico: dopo dieci giorni posso dire che stia… meglio di altri! Lui è uno dei candidati a sostituire Duda per ruolo”. Detto, fatto, Gagliardini torna titolare 478 giorni dopo l’ultima volta e Zanetti ha un’arma in più a disposizione a centrocampo.

Foto: sito Hellas Verona