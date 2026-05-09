Verona-Como, le probabili formazioni
09/05/2026 | 22:23:45
Alle 12.30, il Como va a Verona per giocarsi le chance Champions.
In casa Verona, scaligeri già in B con la coppia d’attacco Suslov-Bowie. Valentini squalificato. Serdar, Mosquera, Oyegoke, Kella-Kotchap e Niasse indisponibili. Orban non convocato.
In casa Como, Fabregas pensa a Diao-Nico Paz-Rodriguez alle spalle di Douvikas. Ramon squalificato. Indisponibile Addai.
Le probabili formazioni:
VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov, Bowie. All. Sammarco
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, D. Carlos, Kempf, Valle; da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas
Foto: X Verona