Verona-Como, le formazioni ufficiali
10/05/2026 | 11:40:09
Alle 12.30 il Como si gioca le chance di sperare ancora nella Champions. O lariani vanno sul campo del Verona.
Queste le formazioni ufficiali:
VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Bowie, Suslov. Allenatore: Paolo Sammarco
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Cesc Fábregas
Foto: sito Verona