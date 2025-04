Verona-Cagliari, in programma lunedì alle 20,45, sarà una sfida delicata in chiave salvezza. Nicola non avrà Mina, ma anche Zanetti ha perso un baluardo difensivo come Dawidowicz. Il centrale non sarà a disposizione per un problema muscolare accusato durante l’ultima trasferta in casa della Roma.

Foto: Instagram Dawidowicz