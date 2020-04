Verona, Badu racconta: “Ad agosto sono quasi morto, è stato un periodo difficile”

Emmanuel Badu, centrocampista dell’Hellas Verona tornato recentemente in campo, ha raccontato alla BBC la sua brutta esperienza a causa di un’embolia polmonare soffermandosi anche sulla morte della sorella, uccisa in Ghana lo scorso marzo: “Ora sto bene, ma il 2019 ed il 2020 sono stati gli anni più difficili della mia vita. Ad agosto sono quasi morto, ho avuto molti infortuni e poi ho perso mia sorella in un modo così doloroso. È stato un periodo difficile”.