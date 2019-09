Verona, arrivato il transfer per Wesley Gasolina: ora è a disposizione di Juric

Arrivato in estate al Verona come da nostra esclusiva, Wesley Gasolina non aveva ancora potuto prender parte alle gare ufficiali degli scaligeri per questioni burocratiche e di documentazione. La società gialloblu fa però ora sapere attraverso il suo profilo twitter di aver ricevuto il video di esecutività e il transfer del giocatore brasiliano, che da oggi potrà esser considerato a disposizione di Ivan Juric a pieno titolo.

Foto: twitter Verona