Verona, arriva un’altra conferma: visite mediche in corso per Amrabat

Come vi abbiamo raccontato in esclusiva lunedì, il Verona ha chiuso per il giovane centrocampista Sofyan Amrabat, in arrivo dal Club Brugge. A confermare l’effettiva buona riuscita dell’operazione è stata la stessa società scaligera che, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato l’inizio delle visite mediche del giocatore. La firma è sempre più vicina.

Foto: twitter Hellas Verona