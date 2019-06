Verona, Aglietti: “Ci ricorderemo questa serata per tutta la vita”

“Sono momenti indimenticabili. Ho perso le parole e la voce e le emozioni. Voglio dire grazie a questo gruppo per il modo in cui ha affrontato le difficoltà. Sono momenti davvero indescrivibili, abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Ci ricorderemo questa serata per tutta la vita”. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Dazn dal tecnico del Verona, Alfredo Aglietti, poco dopo il successo sul Cittadella e la promozione in Serie A dei gialloblù.