Verona, Aglietti: “Altri allenatori non sarebbero riusciti nell’impresa promozione”

“Sento mia questa promozione. Non credo che qualcun altro ci sarebbe riuscito”. Queste le dichiarazioni di Alfredo Aglietti, tecnico dell’Hellas Verona, rilasciate nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport. “Lo dico senza falsa modestia, anche perché il rinnovo automatico in caso di serie A non l’ho chiesto io”, ha proseguito il tecnico, “Mi sono guadagnato tutto in carriera. Devo parlare con la società, per fare quadrato sulla prossima stagione”.

Foto: twitter ufficiale Verona