Veron: “Se la Lazio può vincere lo scudetto? La classifica attuale non è uno scherzo del destino. Frattesi sta facendo cose straordinarie”

14/11/2026 | 17:58:08

Il presidente dell’Estudiantes ed ex calciatore della Lazio, Juan Sebastian Veron, ha concesso un’intervista al settimanale “Sportweek“, de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Cosa mi piace di questa Lazio? Lo spirito. Sembra lo stesso spirito che avevamo noi nell’anno dello scudetto. Tutti uniti, tutti che lottano, nessuno che tira indietro la gamba. Il bene comune prevale sul singolo, e quando ci sono queste qualità, credetemi, tutto è possibile. Se possono arrivare al titolo? Perché è per caso vietato? Ditemi chi, in questo inizio di stagione, nel campionato di Serie A, ha mostrato di avere qualcosa in più della Lazio. Vi rispondo io: nessuno. La classifica attuale non è uno scherzo del destino, ma rispecchia i valori mostrati fino a questo momento. Poi qualcosa potrà cambiare, magari subentrerà un po’ di stanchezza nelle gambe dei ragazzi di Gattuso, ma le basi su cui è stato costruito il primato sono solide, molto solide. Di chi è il merito? In campo ci vanno i giocatori, sono loro che creano le azioni, sono loro che difendono bene e fanno gol, quindi direi che la maggior parte dei meriti va dato ai ragazzi. Però qui, in questa Lazio, ci vedo la mano dell’allenatore: Gattuso li ha trascinati dalla sua parte, è rispettato da tutti, viene ascoltato e il piano tattico delle partite lo disegna lui. Credo che, in questo caso, il peso del tecnico sia stato determinante per creare questo clima positivo che si respira e che viene trasmesso anche a chi, come me, sta davanti alla televisione dall’altra parte del mondo e si gode lo spettacolo. Il giocatore che mi entusiasma di più? Se chiudo gli occhi e rifletto un attimo dico che Frattesi, che secondo me era un ottimo centrocampista anche prima di arrivare alla Lazio, sta facendo cose straordinarie. In Italia ci sono pochi elementi con le sue capacità d’inserimento. E poi fa gol, che nel calcio non è mai un dettaglio”.

Foto: Instagram personale