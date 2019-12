Veron: “Iniesta all’Estudiantes? Ancora nessuna trattativa, ma chiacchiere sì”

Juan Sebastian Veron, ex centrocampista ed attualmente presidente dell’Estudiantes, sogna di portare in Argentina Andres Iniesta. L’ex leggenda del Barcellona, ora giocatore del Vissel Kobe (Giappone), è in cerca di un’ultima esperienza extra-europea, prima di chiudere definitivamente la sua carriera da calciatore. L’Argentina potrebbe essere un’opportunità, e Veron crede nella possibilità di accaparrarsi il suo cartellino. Il patron dell’Estudiantes, a Radio Rivadavia ha infatti dichiarato: “Non possiamo dire che ci siano trattative, ma chiacchiere sì. Cercare Iniesta è un qualcosa che la gente non dimentica, a prescindere se poi arriverà o meno”.

Foto: Twitter