Veron: “Gli argentini torneranno carichi per il campionato”

Ai microfoni di Sky Sport, Juan Sebastian Veron, centrocampista ex Inter e Lazio, ha speso qualche parole sugli Argentini di ritorno dal Mondiale in Qatar. Veron ha dichiarato che, secondo lui, Di Maria, Paredes, Lautaro Martinez e Dybala torneranno carichi e stimolati in vista della seconda parte di stagione, che inizia il 4 gennaio. Queste le parole dell’ex mastino di centrocampo dell’Argentina: “Non penso che non siano stati protagonisti. Sono stati più di un mese in un gruppo dove tutti lasciano un segno, avendo o non avendo tanti minuti a disposizione. Gli allenatori ritroveranno ragazzi che si sono tolti una soddisfazione gigante, ragazzi carichi e con tanta voglia di giocare perché vogliono dimostrare di essere i campioni del mondo”.

Foto: Instagram Veron