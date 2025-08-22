Ufficiale: Veroli è un nuovo giocatore del Palermo

22/08/2025 | 12:50:35

Il Palermo ha annunciato l’acquisto di Davide Veroli mediante un comunicato presente sul proprio sito ufficiale. La nota del club rosanero: “Il Palermo FC comunica di aver acquisito dal Cagliari Calcio le prestazioni sportive di Davide Veroli. Il calciatore si trasferisce con la formula del prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto. A Davide il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

Foto: sito Palermo