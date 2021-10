Vernydub (all. Sheriff): “Abbiamo tanto entusiasmo ma con l’Inter saranno due gare durissime”

Yuriy Vernydub, tecnico dello Sheriff Tiraspol, è pronto a sfidare l’Inter, dopo aver battuto in casa lo Shakhtar e il Real Madrid al Bernabeu nelle prime due storiche gare giocate in Champions League. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, alla vigilia del match con i nerazzurri a San Siro, il tecnico ha raccontato le sue emozioni e come la squadra si sta avvicinando a questa gara. Queste le sue parole: “E’ stato emozionante giocare al Bernabeu. Figuriamoci vincere. San Siro è uno stadio altrettanto storico, dove hanno allenato e giocato grandi personaggi. Io ci sono venuto da spettatore 2-3 volte, credo. Ricordo un Milan-Fiorentina e un Milan-Lazio nei primi anni 90”.

Facciamo un passo indietro: il Bernabeu.

“Emozioni pazzesche, non riesco a spiegare, provo ancora i brividi… Poi vincere lì, chi poteva solo immaginarlo?”.

Quali sono i suoi modelli?

“Dopo i primi anni ho studiato calcio aggressivo, d’attacco, la costruzione dal basso, per me Wenger è stato d’esempio, mi piaceva molto il suo Arsenal. Quindi sono passato ad analizzare due riferimenti diversi ma i migliori al mondo, Pep Guardiola e José Mourinho, che ha avuto un periodo top dal Porto all’Inter pur con un calcio diverso. Ora mi piace il giovanissimo Nagelsmann del Bayern, fa cose incredibili, un 3° e un 2° posto col Lipsia, ora in Baviera e ha solo 34 anni. E, pur se sono più vecchio, in certe cose mi ispiro a lui”.

Con lo Sheriff in totale finora vanta in 40 match, 32 vittorie e solo un k.o. Teme l’Inter?

“L’entusiasmo per il dopo Madrid può giocare brutti scherzi, temo la troppa attenzione mediatica. Meglio rimanere nell’ombra. A Milano e al ritorno sarà dura, l’Inter gioca diversamente da Real e Shakhtar. Hanno un modulo nuovo per noi, a 3 dietro e a 5 in mezzo. Spero che i miei ragazzi siano consapevoli delle nuove difficoltà e rimangano concentrati. L’attacco dei milanesi è fenomenale, fra Dzeko, Lautaro e Correa sarà durissima, fanno male. E non sottovaluto certo gli altri reparti, fra centrocampisti esperti e di talento come Calhanoglu o Barella. E in difesa Skriniar mi piace perché vince sempre i contrasti aerei. L’Inter poi è molto pericolosa sui calci piazzati”.

Voi come pensate di reagire?

“Proveremo a fare il nostro calcio, so bene però che l’Inter ha un altro valore di giocatori rispetto al nostro. Ovvio, non rinunceremo a giocare, a impostare, ad attaccare quando possibile. Sono sicuro che loro presseranno alti, non ci faranno respirare, dovremo essere bravi in contropiede. So poi che quel che studiamo a tavolino è una cosa, ciò che succederà, vedremo… E sono consapevole che il possesso palla sarà dominato dall’Inter, bisognerà aspettare. Perché ogni squadra ha il suo tallone d’Achille, noi dovremo scoprire quello dell’Inter. Dove colpire e far male”.

La vittoria a Madrid dimostra che la Superlega è sbagliata?