Ufficiale: Vermeeren è un nuovo giocatore dell’Olympique Marsiglia

31/08/2025 | 15:10:22

Attraverso una lunga nota presente sul proprio sito, l’Olympique Marsiglia ha ufficializzato l’acquisto di Arthur Vermeeren. Il comunicato: “L’Olympique de Marseille è felice di annunciare la firma del centrocampista internazionale belga di 20 anni proveniente dal Lipsia, Arthur Vermeeren…Ogni tappa testimonia la sua mentalità d’eccezione, una resistenza incrollabile e un’ambizione serena che lascia la porta aperta a grandi promesse per il futuro. All’alba dei suoi 20 anni, Arthur Vermeeren apre, firmando con l’OM, un nuovo capitolo del suo destino: quello di un maestro del gioco capace di superare le aspettative e di scrivere la propria storia in campo, alla maniera dei campioni silenziosi, luminosi nella loro semplicità. La sua carriera, già ricca, è solo agli inizi. Benvenuto a Marsiglia, Arthur!”.

Foto: X Olympique Marsiglia