Vermaelen: “Italia ottimo gruppo, dovremo dare il massimo per batterla”

Il difensore del Belgio Thomas Vermaelen commenta al sito UEFA la vittoria di misura sul Portogallo che ha regalato i quarti di finale: “Nel primo tempo abbiamo giocato alti e abbiamo messo pressione sul Portogallo, ma, guardando al secondo tempo, siamo fortunati a vincere. Il Portogallo ci ha reso le cose davvero difficili. Abbiamo dovuto rimanere molto concentrati, ci è costato tante energie, ma abbiamo un po’ di tempo per recuperare e ora non vediamo l’ora di giocare contro l’Italia. E’ partita come outsider e si è dimostrata un’ottima squadra con un grande gruppo. Dovremo dare il massimo per batterla”.

Foto: Twitter Belgio