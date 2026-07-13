Vergara tra narrazione e rinnovo: per ora nessuna offerta da 25 milioni

13/07/2026 | 10:45:16

Per Antonio Vergara non ci sono state fin qui offerte da 25 milioni più bonus recapitate al Napoli. Se ci fossero, il Napoli potrebbe anche prenderle in considerazione. Il talento di Vergara non si discute, ma la narrazione di chi fa da scendiletto è qualcosa di orribile. Equivale alla scarsa gratitudine di chi distribuisce morali e magari ha la memoria corta (un classico). Ripetiamo: Vergara è un eccellente talento, merita la massima visibilità, non è più un ragazzino (23 anni compiuti da 6 mesi) e magari c’è qualche responsabilità da parte di chi avrebbe dovuto accorgersi per tempo delle sue qualità e non l’ha fatto. Ma evitiamo di collezionare spot senza un minimo di deontologia. E speriamo che arrivi il rinnovo al più presto perché il ragazzo lo merita e così finalmente usciremo da questo patetico balletto.

foto sito napoli