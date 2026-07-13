Vergara-Napoli: rinnovo e adeguamento. Le ultime su Di Lorenzo

13/07/2026 | 19:24:56

Antonio Vergara ha rinnovato il contratto con il Napoli, prolungamento e adeguamento fino al 2031. Scatto sull’ingaggio da oltre un milione a salire per ogni stagione, ritocco meritato in base a quanto dimostrato sul campo. E in queste modo mettiamo la parola “fine” alle fantasiose offerte da 25 milioni più bonus mai arrivate. È stato affrontato anche il discorso relativo al capitano Di Lorenzo che ha un contratto fino al 2028, possibile una nuova scadenza fino al 2029. C’è volontà ma non fretta, ci saranno presto nuovi aggiornamenti.

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