Vergara: “Il peso della maglia non lo sento perché gioco per la mia gente. Spero di sfruttare il momento”

05/02/2026 | 17:50:03

Antonio Vergara, talento del Napoli, protagonista nelle ultime settimane, è stato ospite in diretta negli studi di Radio CRC.

Queste le sue parole: “Io non sento il peso della maglia azzurra: gioco per la mia gente. Dedicare il primo gol? Non ci ho pensato, ero solo felice. Il primo gol con il Chelsea è stato inaspettato anche per me, dalle foto si vede che la mia faccia era incredula. Il secondo gol, quello con la Fiorentina, invece lo dedico a tutto lo stadio e a coloro che erano lì ad esultare con me: è stato più bello anche perché abbiamo vinto”.

“Il mio idolo è sempre stato Messi, ma quando mi sono fatto più grande ed andavo a fare gli allenamenti in prima squadra con il Napoli mi è sempre piaciuto Piotr Zielinski. Era bello da vedere: faceva uno stop di tacco a seguire che si conosceva a memoria, ma riusciva comunque a sfuggire agli avversari. Un giocatore molto forte. In questi anni ho sempre giocato sulla trequarti, mi sono sempre trovato bene ed è dove riesco, secondo me, ad esprimermi al meglio: poi ho giocato mezzala, quinto, esterno, ho fatto un po’ tutto”.

Il rapporto con Conte. “Mi sento sicuramente migliorato allenandomi con Conte, ma ho sempre giocato dando una mano tatticamente alla squadra. Noi lavoriamo tanto su quello che dobbiamo fare sotto il punto di vista tattico, davvero tanto. Il mister ci chiede di aiutarci l’uno con l’altro ed io cerco di farlo: se il mister mi chiede di raddoppiare, ci provo”.

“Fuori dal campo mi frequentavo molto con Marianucci, Ambrosino, con cui sono cresciuto, ci conosciamo da 15 anni, e Lucca. Ho un ottimo rapporto anche con Mazzocchi, Spinazzola, Contini, Savic, Di Lorenzo… siamo un ottimo gruppo. Dal punto di vista tattico ho più affinità con il capitano: per fortuna l’infortunio non è così grave come pensavamo”. ”

Il peso della maglia azzurra? Io non lo sento, perché è come se ogni volta che indossassi questa maglia, la indossassero con me altre migliaia di persone: quindi il peso si divide. È come se giocassi per la mia gente, quindi non lo sento”.

“Insigne? Siamo compaesani, ma l’ho incontrato poche volte. La prima volta è stato quando giocava ancora a Pescara, era finito il campionato ed io andai a casa sua per farmi una foto. Poi sono andato a fare qualche allenamento in prima squadra. Non è nelle mie corde battere le punizioni dal limite, però a fine allenamento mi metto: ne provo a volte 10, a volte 15. Non sarà ora, a 23 anni, ma magari a 29 anni le saprò battere”.

Ancora su Conte: “Questo momento della mia carriera lo vivo molto serenamente, non percepisco il peso di un “treno della svolta”. È una fase della mia crescita e del mio percorso. Per me essere in questa squadra con giocatori di grande talento, allenato da Conte, è come essere al banco a scuola. Loro mi insegnano e io cerco di apprendere il più possibile. Un consiglio di Conte? All’inizio dell’anno mi disse “Antò sei bravo, ma devi restare sempre con la testa attaccata, perché ogni tanto la stacchi”. Mi aiuta soprattutto per quanto riguarda l’aspetto mentale e di concentrazione e a migliorare negli aspetti che ci sono da migliorare”.

Foto: sito Napoli