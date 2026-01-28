Vergara: “Il gol? Giocata che provo in allenamento. L’eliminazione è deludente”

29/01/2026 | 00:12:29

Antonio Vergara ha parlato ai microfoni UEFA dopo la sconfitta con il Chelsea e il suo primo gol in Champions: “È stato emozionante segnare al Maradona, ma siamo molto delusi per l’eliminazione. Come ho inventato il gol? E’ qualcosa che provo in allenamento, mi dicono che mi piego per proteggere la palla, ci ho provato e ha funzionato. Ma come ho detto è deludente il risultato finale”.

foto sito napoli