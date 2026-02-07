Vergara: “Il contatto del rigore è stato una gioia. Nazionale? Ci spero tantissimo”

07/02/2026 | 21:10:53

Vergara ha parlato a DAZN dopo Genoa-Napoli: “Il rigore c’è, appena ho sentito il contatto ho urlato “ah, che gioia”. Era importante vincere specie con l’uomo in meno alla fine, vale doppio. Non molliamo niente, siamo un gruppo fantastico, quando Buongiorno sbaglia siamo lì a confrontarlo, l’importante è stare insieme. Convocazione in Nazionale? Ci spero tantissimo, dispiace non aver giocato come volevo, ma quando si vince sono sempre contento”.

