Veretout: “Vogliamo riscattare la sconfitta dell’anno scorso”

A pochi minuti da Roma-Torino, ha parlato a Sky Sport il centrocampista della Roma, Jordan Veretout.

Queste le parole del giocatore: “Sarà una partita non semplice. Perdemmo contro di loro lo scorso anno, ma questa è un’altra stagione e oggi vogliamo vincere. Villar è un buon giocatore, deve ancora crescere, ma quello che fa sul campo è ottimo per la squadra. Abbiamo tutti fiducia in lui, sappiamo che è un calciatore forte per noi. E’ un campionato dove può succedere di tutto e dobbiamo farci trovare pronti a sfruttare ogni situazione”.

Foto: Twitter personale