Veretout: “Tutti non vediamo l’ora di tornare in campo, ma non si deve giocare con la salute delle persone”

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni di Canal Plus soffermandosi così sull’emergenza Coronavirus: “Tornare in campo? Non si può sapere. Ovviamente tutti noi abbiamo voglia di riprendere l’attività il prima possibile, ma penso che bisogna fare attenzione e non giocare con la salute delle persone. Bisogna rimanere a casa perché quanto sta accadendo adesso nel mondo è molto grave. Quello che sta succedendo in questo momento è un qualcosa di molto pericoloso in tutto il mondo e io penso che non si possa prevedere la ripresa se c’è ancora il virus. E’ molto complicato”, le dichiarazioni di Veretout.

Foto: Twitter personale Veretout