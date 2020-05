Veretout: “Sono felice per il rientro di Zaniolo. Mi ispiro a Nainggolan, è un esempio per me”

Il centrocampista francese della Roma, Jordan Veretout, è intervenuto in diretta sui canali social del club giallorosso, per un’intervista. Fra gli argomenti trattati, anche il rientro di Nicolò Zaniolo: “Sono molto contento perché l’ho visto sul campo, al rientro dall’infortunio. Mi piace tantissimo come giocatore, gli voglio bene e sono molto contento che abbia ripreso il lavoro sul campo. Spero che presto possa tornare nel gruppo. È un calciatore molto importante per noi. A chi mi ispiro? Mi piace molto vedere le altre partite e cerco sempre di ammirare i grandi centrocampisti. Uno in particolare non c’è, ma me ne piacciono tanti. Uno è Nainggolan, che ha giocato qui e ha fatto benissimo. Lui per me è un esempio.” Poi, un’analisi sugli allenatori più importanti della sua carriera: “In Italia sicuramente Pioli mi ha migliorato tanto, gli sono molto grato, è anche una bravissima persona. Anche oggi con Fonseca mi trovo molto bene, è un grande allenatore e mi farà crescere ancora di più. Mi piace il suo gioco, sono felice di lavorare con lui.”

Foto: profilo Twitter personale Jordan Veretout