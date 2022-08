Veretout: “Qui per divertirmi e vivere emozioni. In Italia sono stato apprezzato”.

Dopo l’ufficializzazione del suo passaggio al Marsiglia, Jordan Veretout ha parlato ai canali ufficiali del club.

Queste le sue parole: “Sono felice di essere qui, era il momento di tornare in Francia e l’OM è un grande progetto. Io sono qui per giocare a calcio. Sono tempi difficili e complicati, non entro nella storia. Sono all’OM per giocare a calcio e divertirmi. Sono generalmente apprezzato, in Italia sono stato apprezzato. Voglio ottenere risultati e vivere emozioni. Le ho vissute l’anno scorso e voglio continuare a viverle”.

Foto: Instagram Marsiglia