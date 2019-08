Veretout: “Qui a Roma posso vincere. Fonseca fondamentale per la mia scelta”

In un intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il nuovo centrocampista della Roma Jordan Verotout ha parlato del suo approdo alla Roma. Queste le sue parole: “Ho scelto la Roma perché è una grande squadra. E perché ho capito che con Fonseca potevo crescere. Questo ha pesato, quando vai in un club come questo devi essere a tuo agio. Il mister ha grandi personalità, le sue squadre hanno giocato sempre molto bene e ora vuole fare una squadra forte e competitiva anche a Roma. Dobbiamo giocarcela su tutti i fronti. La Coppa Italia, ad esempio, è la strada più corta, ma ho l’impressione che anche le avversarie di Europa League non saranno tanto contente di affrontarci”.

Foto: Twitter Roma