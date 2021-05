Veretout: “Questa Roma può vincere qualcosa molto presto. Anche grazie a Mou”

Jordan Veretout centrocampista della Roma, ha parlato a Onzemondial.com.

Queste le sue parole: “Il club ha cambiato proprietari, hanno grandi ambizioni. Il loro progetto sta iniziando a prendere forma. Con una proprietà nuova non si può cambiare tutto dall’oggi al domani, il miglioramento sarà graduale. Non si può passare dal quinto posto al primo in un campionato solo. La Roma tornerà grande, è solo questione di tempo e non credo ne manchi molto. E con Mourinho in panchina credo che qualcosa di importante si possa ottenere”.

Lei è diventato il successore di Totti. Per i rigori ovviamente.

“No, Totti è a parte. Qui a Roma è una leggenda vivente, nessuno può sovrastarlo. Ho avuto modo di parlargli su FaceTime per un minuto ed è stata una cosa impressionante, perché quando sono arrivato alla Roma non l’ho incrociato. Ero felice come un bambino, Totti è considerato in Italia come Zidane in Francia. Ho 28 anni, ho moglie e figli, ma l’ho detto a tutti quando sono tornato a casa. Totti è una leggenda vivente, come lo è De Rossi”.

È stato il secondo centrocampista francese dopo Platini a segnare almeno 10 gol in campionato, che sensazioni prova?

“È commovente. Platini è una leggenda per tutti i francesi, essere paragonati a lui è lusinghiero. Platini è Platini, è un grandissimo uomo, un grande ex calciatore, io sono Jordan Veretout. Questi paragoni devono farmi ricordare chi sono veramente. Sto facendo la mia carriera, se riesco a segnare di più non mi dispiacerà”.

Quali sono i suoi prossimi obiettivi?

“Voglio essere convocato dalla Francia, giocare la Champions League e vincere titoli. Giochiamo per vivere questi momenti, ho 28 anni e non ho avuto ancora la possibilità di provare tutto questo. Farò di tutto per ottenerlo e spero al più presto”.

Foto: Twitter Roma