Veretout: “Mourinho ci ha trasmesso una nuova mentalità. Domenica andremo a Torino per vincere”

Jordan Veretout ha rilasciato un’intervista a Sky in vista della trasferta di domenica contro la Juventus. Ecco le sue parole: “La partita contro la Juventus vale tre punti. Noi giochiamo sempre per vincere e andremo a Torino con questo obiettivo. Con Mourinho lavoriamo molto bene, ci ha trasmesso una nuova mentalità. In allenamento diamo il doppio per soddisfarlo e continuando a seguirlo possiamo arrivare in alto”. Sulla vittoria della Nations League con la Francia: “Sono molto contento di aver vinto un trofeo con la mia nazionale. Sono con il gruppo da poco tempo ma sto molto bene”.

FOTO: Twitter personale Veretout