Veretout, il pomeriggio della Roma. Strada libera, il Milan si è arreso

Se dopo almeno tre incontri, il Milan ha deciso di lasciare Jordan Veretout un motivo ci sarà. Un motivo legato al bilancio e alle riflessioni fatte: oggi il Milan, in assenza di una cessione illustre, può investire dai 30 ai 35 milioni, al netto delle operazioni già fatte (Bennacer compreso). Quindi, l’intento era quello di inserire Biglia, oppure nessun rilancio. Forse è stato sprecato un po’ di tempo, la Roma è stata rapida e si era capito già da ieri che il Milan aveva mollato la presa. Le cifre erano quelle previste: 19 milioni (17 più 2) per il cartellino, quinquennale da 2,3 milioni più bonus (da 300 mila a salire) per il francese, commissioni escluse. Ora si tratta di formalizzare con la Fiorentina prima di passare alle visite.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina