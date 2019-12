Veretout: “Fonseca è un grande allenatore, andiamo a Milano con la voglia di fare risultato”

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del big match di venerdì sera a San Siro contro l’Inter: “Loro sono primi, noi quarti, abbiamo vinto 3 partite di fila. Andiamo a Milano per fare una grande prestazione“.

Inter

“Sono una grande squadra con fisicità, hanno Lukaku e Lautaro che sono pericolosissimi per le difese. Dovremo fare una grande prestazione per ottenere un risultato positivo. Pronostico? Spero sarà una bella partita con un risultato positivo per noi”.

Centrocampo Roma

“Pellegrini e Zaniolo sono dei calciatori importanti per noi con grande fisico come Nicolò. Lorenzo ha una qualità con la palla incredibile. Io cerco di dare sempre il massimo, mi piace aiutare i miei compagni e voglio vincere tutte le partite”.

Fonseca

“Mi piace molto il suo gioco perché chiede di tenere sempre il possesso palla. Anche la sua gestione della squadra è importante per noi. Un difetto? Non ne ha (ride, ndr). E’ un grande allenatore”.

Obiettivo Champions

“Sì, l’obiettivo è la Champions e dobbiamo continuare così. Abbiamo fatto una buona prima parte di stagione, ma dobbiamo continuare così, con aggressività, lottare tutte le partite. Possiamo fare delle grandi cose”.

Foto: Twitter