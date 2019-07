Veretout e il primo abbraccio giallorosso: domani visite e firma

Jordan Veretout nella serata di oggi è sbarcato a Roma per iniziare la sua avventura in giallorosso. Il centrocampista, ormai ex Fiorentina, è arrivato poco dopo le 20 alla stazione Termini, poi si è diretto in albergo in attesa della giornata di domani quando sosterrà le visite mediche a Villa Stuart. Ultimo passaggio formale prima della firma sul contratto che lo legherà alla Roma, un’operazione da circa 20 milioni e un colpo importante per il centrocampo di Paulo Fonseca.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina