Veretout: “Convinto da Fonseca, sono felice. Numero? Non ho ancora deciso”

“Fonseca ha detto che mi apprezza come calciatore e che voleva uno con le mie caratteristiche, un giocatore in grado di creare ma anche per difendere. Così mi ha convinto e non ho più cambiato idea, sono felice. Ai tifosi voglio regalare una stagione straordinaria, mi impegnerò a dare il massimo, spero di fare una bella annata”.

“Giocare a tre o a due a centrocampo è diverso. Da mezzala potrei attaccare di più, altrimenti devo garantire più equilibrio. Il numero? I miei preferiti sono già stati presi, non ho ancora deciso”.

“Il mio obiettivo è raggiungere la Nazionale maggiore dopo aver vinto il Mondiale Under 20 con Pogba, ora avrò maggiore attenzioni. Punizioni e rigori? Qui ci sono tanti calciatori in grado di farlo, io continuerò ad allenarmi. Vedremo”.

“La Roma è un grande club, ogni anno ambisce a giocare la Champions e lavoreremo ogni giorno per raggiungere questo obiettivo. Ho scelto questa squadra perché la Roma è un grande club, un passo avanti nella mia carriera, mi ha convinto Fonseca. Il mio ruolo? Ho ricoperto tutte le posizioni del centrocampo, ho imparato molto davanti alla difesa, è un ruolo che richiede maggiore riflessione. Devo continuare a migliorare”.

Presentazione ufficiale a Trigoria per Jordan Veretout. Il centrocampista ex Fiorentina, in conferenza, ha parlato dell’approdo nel club giallorosso.

Foto Twitter Roma