Veretout: “Astori è dentro di me. Futuro? Voglio vincere con la Roma. E Fonseca è un grande tecnico”

Jordan Veretout si racconta. Il centrocampista francese della Roma ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del club giallorosso, questi i passaggi più significativi: “In Italia sono molto contento, mi trovo molto bene. Per il momento tornare in Francia non è una mia priorità. Spero di restare più a lungo possibile a Roma perché mi piacerebbe vincere qualcosa con questa maglia. Sarebbe la cosa più bella. Fonseca? Quando per la prima volta l’allenatore mi ha chiamato mi ha convinto del fatto che mi volesse e sono contento di essere venuto a Roma, in una grande squadra, con grandi tifosi e un grande allenatore come lui che mi ha già aiutato e potrà solo farmi crescere di più. Astori? La vita è andata avanti ma Davide è ancora dentro di noi. Ancora oggi io penso spesso a lui. Dobbiamo vivere per lui, se oggi do tutto sul campo è anche perché sono ispirato da un capitano come lui, che metteva tutta la sua grinta negli allenamenti e nelle partite. Della prima partita giocata senza di lui contro il Benevento ho una foto a casa di tutti noi della Fiorentina a terra dopo la fine dopo il triplice fischio. Eravamo travolti dalle emozioni”, ha chiuso Veretout.

Dagli inizi nella squadra del cuore fino all'arrivo alla Roma, passando per gli insegnamenti degli allenatori incontrati in carriera e per il ricordo sempre vivo di Davide Astori. Abbiamo parlato con @JordanVeretout — AS Roma (@OfficialASRoma) April 9, 2020

Foto: Twitter personale Veretout