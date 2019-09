Veretout: “A Roma per salire di livello, questo gruppo sta crescendo. Fonseca importante per me”

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha rilasciato un’intervista toccando diversi ai microfoni di Roma Radio: “La vittoria di Bologna? Mi sentivo molto bene, all’ultimo momento ho preso la palla e sono andato. Abbiamo fatto un bel gol, con un bell’assist di Pellegrini ed un gran gol di Dzeko. Prendermi il fallo? No il tempo stava scadendo, ho preferito andare avanti e provare. E’ ancora più bello vincere all’ultimo secondo. Dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme. Abbiamo fatto bene con la palla, ma dobbiamo migliorarci nei trenta metri finali. Dobbiamo continuare a lavorare così, tutti insieme e possiamo fare una buona stagione. La capriola al momento del gol? Non so perché è venuta così (ride, ndr), ma sono più importanti i tre punti. La Roma è una grande squadra, dopo la Fiorentina io volevo salire di livello. Sono contento di essere qui, la telefonata di Fonseca è stata importante perché l’allenatore è fondamentale in una squadra. Mi ha convinto a venire, ma sarei venuto comunque, i tifosi, la squadra e la città mi piacciono tanto. L’Atalanta è molto forte, ieri perdevano 2-0 ed hanno recuperato all’ultimo secondo. Serve una grande partita per vincere, dobbiamo riposarci e lavorare, ma so che la squadra sarà pronta”.

Foto: Roma Twitter