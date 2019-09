Verdi vedeva Toro dalle 18, affare fatto!

Simone Verdi al Toro, affare fatto. Tutto confermato secondo quanto vi abbiamo anticipato alle ore 18 (leggi qui). Nel pomeriggio c’è stato un incontro tra le parti, Cairo ha fatto uno sforzo per accontentare il Napoli e per regalare così a Mazzarri un importante colpo nel reparto avanzato. Verdi vedeva il Toro già alle 18, come raccontato, c’era la fiducia di trovare la giusta quadratura, al punto che il club granata aveva messo in stand-by la trattativa per Idrissi. E ora, dopo una lunga trattativa, Verdi si appresta a firmare il contratto che lo legherà alla società granata.

Foto: Twitter ufficiale Napoli