Verdi si presenta alla Salernitana: “Avere la maglia numero 10 è una grossa responsabilità. Spero di esultare tante volte sotto la curva”

Simone Verdi, fresco di passaggio alla Salernitana, ha parlato ai microfoni ufficiali del club: “Sono molto contento e carico, non vedo l’ora di iniziare per cercare insieme ai miei compagni di centrare questa grande impresa. Il campionato è ancora lungo e dovremo provare a fare risultato contro chiunque. Il campionato è ancora lungo e ha dimostrato fino ad oggi che tutti possono vincere con chiunque e noi dovremo provare a fare risultato contro tutti. Tutti mi raccontano che questo stadio è molto caldo e i tifosi ci possono dare una mano. Ribery? Giocare con lui è una fortuna. So che è un giocatore che può darti qualcosa in più sotto l’aspetto mentale. Sono un giocatore duttile che gioca in molte posizioni, la mia posizione ideale è partire dal centro destra per accentrarmi e provare il tiro ma deciderà il mister. La maglia numero 10? È una responsabilità grossa perché è una maglia pesante e dovrò dimostrare di meritarla sul campo. Spero di esultare tante volte sotto la curva. Spero che i tifosi ci sostengano fino alla fine perché sono sicuro che non molleremo fino a quando avremo la possibilità di salvarci”.

FOTO: Sito Salernitana