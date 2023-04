Verdi: “Serata speciale. Vittoria importantissima, ora è tutto nelle nostre mani”

Il grande protagonista della serata, Simone Verdi, grande ex della partita, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Per me stasera è una serata speciale, ci tenevo a far bene. Sono stati due gol importanti perché portano tre punti importantissimi, ora è tutto nelle nostre mani. Noi abbiamo fatto il nostro, dovevamo vincere e ci siamo riusciti. Sta succedendo quello che è successo lo scorso anno con la Salernitana. Probabilmente questo è un po’ il mio periodo, in questo momento sono in forma e decisivo, ma non mi piace il fatto di parlare che potevo tornare a Salerno o meno, sono rimasto e sono contento”.

Ha qualche rimpianto? “Sicuramente sì, per le qualità che ho potevo fare una carriera migliore. Non sono più giovane, ma non sono nemmeno vecchio. Queste serate mi danno grande soddisfazione”.

Sul finale di stagione: “Nelle ultime partite abbiamo fatto un passo avanti, abbiamo cambiato il modo di giocare. Non siamo andati più a uomo, li abbiamo aspettati bassi, questo ci ha dato una grande mano per portare a casa punti. Mentalmente ora stiamo mettendo un po’ di pressione a chi ci sta davanti, ma vedremo”.

Foto: twitter Azzurri