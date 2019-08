Verdi, l’agente: “Vuole giocare di più. Il Torino è un’opzione”

Simone Verdi non ha trovato tantissimo spazio nel Napoli durante la scorsa stagione, così alla finestra si sono affacciate diverse squadre interessate come la Sampdoria o il Torino. Ha parlato riguardo il futuro del proprio assistito l’agente Donato Orgnoni, che a Radio Kiss Kiss non ha escluso alcuno scenario: “Continuo a leggere che Simone ha l’accordo con altri club come il Torino. Nulla di tutto ciò. Noi abbiamo semplicemente chiesto alla società di trovare una soluzione per giocare con continuità, tra le possibilità c’è anche di rimanere al Napoli se ci fosse la possibilità di trovare maggiore spazio. Abbiamo fatto tutto con grande serenità. I rapporti con il Napoli sono veramente ottimi, le valutazioni verranno fatte insieme per trovare la soluzione migliore per noi e per la società. Il Torino potrebbe essere una soluzione, sappiamo che Mazzarri è un suo estimatore. La premessa però resta la stessa: Verdi non vuole andare via da Napoli, vuole semplicemente giocare a calcio“.

Foto: sito ufficiale Napoli