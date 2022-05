Verdi fa volare la Salernitana: 2-1 sul Venezia e Cagliari sorpassato

Si è appena conclusa la partita di recupero fra la Salernitana di Nicola e il Venezia di Soncin, che ha visto trionfare la formazione campana per 2-1 grazie alle reti siglate da Bonazzoli al 7′ del primo tempo su calcio di rigore, veneti che al 58′ trovano il gol del pareggio con Henry che si getta prepotentemente su un pallone vagante, e insacca alle spalle di Sepe, gol reso valido dopo il controllo con il Var. Salernitana che trova il nuovo vantaggio al 67′ grazie al sinistro di Verdi che non da alcun scampo a Maenpaa. La formazione di Soncin, ha dovuto terminare inoltre la partita in dieci uomini per l’espulsione di Ampadu nel finale di match per somma di ammonizione.

Grazie a questo successo, la formazione di Davide Nicola con tutte le partite effettive, scavalca il Cagliari prossimo avversario di domenica orfano di Mazzarri esonerato in queste ultime ore. I campani con questi tre punti salgono a 29 punti in classifica esattamente un punto sopra la formazione sarda. Al quartultimo posto e in attesa di una sfida che vale la stagione.

FOTO: serie-a-twitter