Verdetti Premier: Liverpool e Chelsea in Champions, Leicester in Europa League. Delusioni Everton e Arsenal

Si è conclusa la Premier League 2020/2021 dopo l’ultima giornata. Il Manchester City già campione ha vinto per 5-0 contro l’Everton di Ancelotti che delude e chiude al decimo posto in classifica. Per quanto riguarda i verdetti vanno in Champions Manchester United, Liverpool e Chelsea. Solo Europa League per il Leicester e West Ham. Il Tottenahm si qualifica in Conference League. Male anche l’Arsenal di Arteta che si piazza all’ottavo posto e non si qualifica in nessuna competizione europea. In zona salvezza retrocedono: Fulham, West Bromwich e Sheffield Utd.

FOTO: Twitter Premier League