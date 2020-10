Verde: “Ritorno al gol dopo 1058 giorni? E’ come la prima volta, lo dedico a mia figlia”

Daniele Verde, autore del gol che ha riacceso le speranze contro la Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del 2-2 contro i viola al “Manuzzi”. Queste le parole dell’attaccante dello Spezia che torna al gol in A dopo oltre 1000 giorni. “1058 giorni per il gol? Lo dedico a mia figlia. L’emozione è immensa, è come se fosse stata la prima volta. Il gruppo è ottimo, c’è tanta voglia di lavorare da parte di tutti e penso si veda. Giochiamo un ottimo calcio, oggi è mancata la lucidità nella prima mezz’ora. C’è tanto da lavorare, perché non possiamo abbassare la guardia in una categoria come questa.”

Foto: instagram verde