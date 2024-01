Dopo il pressing del Cagliari, il futuro di Daniele Verde sarà in Turchia. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, l’Al Fatih Karagümrük sta per chiudere per l’esterno italiano. Le cifre della trattativa si aggirano intorno ai 250 mila euro di prestito, con obbligo di riscatto fissato a 750 mila. Obbligo che scatta in caso di salvezza del club.

Foto: Twitter Verde