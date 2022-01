Verde: “Bello fare un assist nel derby, ma la cosa migliore è la vittoria di gruppo”

L’attaccante dello Spezia Daniele Verde ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita del derby contro il Genoa: “Fare un assist nel derby… Il gol invece non è voluto entrare. Bastoni è spezzino, sono contento di averlo servito così e aver gioito insieme. Sono veramente contentissimo. Era un momento un po’ particolare, non so perché ma nel calcio ci sta. Il passato lo lasciamo alle spalle, io sto bene qui, il gruppo mi dà carica e la cosa più bella è vincere con loro”.

FOTO: Twitter personale