Venuti-Venezia e Candela-Samp, i lavori continuano

Nel tardo pomeriggio vi abbiamo anticipato uno scambio a sorpresa che può andare in porto. Stiamo parlando di due terzini, Lorenzo Venuti e Antonio Candela: il primo può trasferirsi dalla Sampdoria, il secondo potrebbe fare il percorso inverso. Ci sono i margini per andare fino in fondo, ma bisogna trovare l’intera quadratura.

Foto: Instagram Venuti