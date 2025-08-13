Ufficiale: Venturi è un nuovo giocatore del Venezia

13/08/2025 | 18:15:52

“Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore Michael Venturi dal Cosenza Calcio. Nato a Rimini, il calciatore classe 1999 ha firmato un contratto che lo legherà al club arancioneroverde fino al 30 giugno 2028. Cresciuto nei settori giovanili di Spezia e Forlì, ha esordito in Serie D con la Sammaurese, per poi disputare complessivamente 38 partite in Serie C con le maglie di Fermana e Carpi. Nella stagione 2021/22 è approdato al Cosenza in Serie B, dove ha collezionato 96 presenze, realizzando 3 gol e fornendo 2 assist. Benvenuto, Michael”.

Foto: sito Venezia