Venturato: “Serata perfetta ma obiettivo ancora lontano”

Il tecnico del Cittadella, Roberto Venturato ha commentato in conferenza stampa la grande vittoria per 3-0 sul Monza.

Queste le sue parole: “Possiamo conquistarci qualcosa d’importante ma non lo abbiamo ancora fatto. Sono contento della prestazione, ma dobbiamo avere la condizione mentale forte per raggiungere la finale. Abbiamo lavorato sempre con grande attenzione. Va dato merito al nostro preparatore che ha grandi capacità, non abbiamo mai avuto grossi cali dal punto di vista fisico. Li abbiamo avuto mentalmente. Dobbiamo stare concentrati sull’obiettivo, che è ancora lontano. Dobbiamo rimanere concentrati. Baldini? E’ un’idea nata già qualche mese fa a Empoli, ho pensato di metterlo vicino alla prima punta. Ha caratteristiche che gli permettono di muoversi da mezzapunta, da mezzala e anche da attaccante. Ha rapidità, tecnica e capacità di attaccare lo spazio. E’ stata una scelta pensata e ho provato questa soluzione”.

Foto: Sito Cittadella