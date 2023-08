Ventura: “Spalletti? Felice per l’Italia e per Luciano, avrà stimoli enormi”

L’Italia ha da pochi giorni annunciato Luciano Spalletti come nuovo commissario tecnico di azzurro, subentrando a Roberto Mancini dopo le sue dimissioni. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex ct Giampiero Ventura si è soffermato su più temi, in particolare sul confronto tra le due mancate qualificazioni mondiali, per poi invece commentare l’arrivo di Spalletti sulla panchina azzurra: “Ho fatto pace con incubi e fantasmi. Ma resto sorpreso quando ancora oggi si dice che l’uscita contro la Svezia fu un disastro epocale, nonostante la Svezia arrivò poi ai quarti di finale del Mondiale, e l’uscita quattro anni dopo contro la Macedonia del Nord, che era settantesima nel ranking mondiale, viene considerata solo un incidente di percorso. Nel 2022 la colpa era di tutti, nel 2018 di uno solo. Ma è inutile rivangare il passato. Spalletti? Sono felice per l’Italia e per Luciano. Dopo il campionato stravinto col Napoli questa è la ciliegina sulla torta della sua importante carriera. È un impegno non facile ma avrà stimoli enormi. L’ho visto crescere, l’ho cercato come giocatore, l’ho aiutato ad iniziare la carriera di tecnico. Gli faccio un grande in bocca al lupo».

Foto: Italia Twitter